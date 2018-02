Tartu tervishoiu kõrgkooli lõpuaktusel saavad lõputunnistuse õe, ämmaemanda, bioanalüütiku, radioloogiatehniku ja hooldustöötaja õppekava lõpetajad.

Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden usub, et hariduse omandamine on kõige väärtuslikum osa karjääri planeerimisel. „Ma ei räägi siinkohal mitte diplomist, vaid tõesti sellest garantiist, et omandatud on parimad valdkondlikud teadmised. Diplom on tunnistus haridusteekonna ühest edukalt läbitud verstapostist, kuid tõeline ja siiras professionaalne tunnustus saadakse oma rahulolevatelt patsientidelt ja kolleegidelt,“ sõnas Preeden.



Kokku saavad diplomi 147 lõpetajat, neist 104 õe õppekaval. Seekordsest lennust lõpetab neli inimest cum laude.