Ülekaalulisus on kogu maailma probleem, eriti murettekitav on asjaolu, et järjest rohkem lapsi kimbutavad üleliigsed kilod. Mis laste ülekaalulisust võib põhjustada?

Toitumisnõustaja Rick Hay toob ajalehes The Sun välja kümme kõige tavalisemat põhjust.

1. Laps sööb värvitut toitu. Kui laps eelistab juur- ja puuviljadele juustuga kaetud pastat, küpsetatud ube ja võileibu, siis saab ta toidust liialt vähe kiudaineid. Samuti ei leidu sellises toidus teisi vajalikke toitaineid.

2. Laps näksib liigselt. Toitumisnõustaja sõnul tulevad lapsed koolis koju ja võtavad mingi vahepala. Peagi söövad nad õhtust, et siis pärast jälle võtta vahepala või snäkk. Meeles tuleb aga pidada, et ka tops jogurtit või müslibatoon sisaldavad liiga palju kaloreid ja suhkrut.

3. Laps ei söö hommikusööki. Sageli kipuvad pered kiirustama ja korraliku hommikusöögi asemel lajatatakse lapsele lauale kauss hommkuhelbeid. Et see sisaldab liialt suhkrut, aeglustab see ainevahetust.

4. Laps maiustab liigselt. Toitumisnõustaja sõnul kipuvad vanemad liialt sageli lapsi premeerima magusaga. Isegi jonni ja nuttu üritatakse kontrollida magusaga.

5. Lapse toidulaud on ühekülgne. Vanemad kipuvad kodus tegema pidevalt samu toite ja tarvitama poolfabrikaate, kuid ennekõike just lapse toidulaud peaks olema võimalikult vaheldusrikas ja kirju.

6. Lapsed söövad liiga palju liha. Liha on vajalik, kuid mitte igal toidukorral.

7. Lapsed veedavad liiga palju aega nutiseadmetes. Lapsed peavad liikuma!

8. Lastele ei ole seatud piire. Lastel lastakse kodus olla ülemused, kuigi tegelikult peaksid piire seadma vanemad. Ja vanemad peaksid neist piiridest ka kinni pidama. Ehk - kui õhtusöögiks on supp, ei tehta lapsele erandit võileiva näol. Kui vanem leiab, et laps peab teleka kinni panema ja õue minema, tuleb seda ka teha. Laps võib jonnida, aga ta peab õppima piiridest aru saama.

9. Last ei tohiks autoga kooli viia. Lapse tervisele on iga kell parem, kui ta läheb kooli kas jala või jalgrattaga.

10. Laps peab sööma korralikku koolieinet. Kohvikutes näksimine ja dieetjookide kaanimine teeb lapse kaalule karuteene. Laps peaks kooli kohvikust ostma ennekõike tervislikku toitu. Või hoidma puhvetist üldse eemale ja sööma korralikku koolieinet.