Hiljutine uuring leidis, et kuseteede infektsioone on tõhusam ravida antibiootikumidega kui sümptomeid leevendavate vahenditega.

Kuseteede infektsioon (UTI) on sage haigus, sagedamini haigestuvad naised, vahendab meditsiiniportaal med24, et umbes pooled naised puutuvad selle tõvega vähemalt korra oma elus kokku ning 20–30% naisi sagedamini. Ambulatoorses praktikas kasutakse UTI raviks laialdaselt antibiootikume: 10–20% kõigist antibiootikumide ettekirjutustest on tehtud justUTI raviks.



Mikroobide resistentsus antibiootikumide suhtes on üldtuntud ja järjest süvenev tõsiasi ning on seotud antibiootikumide üha laialdasema kasutamisega. Seepärast on aina aktuaalsemad püüded leida alternatiivseid meetodeid põletikuliste seisundite raviks ja piirata antibiootikumide kasutamist.



Šveitsis korraldatud juhuslikustatud topeltpimendamisega uuringus osales 253 naist ägeda UTI diagnoosiga. Neist 133 raviks määrati sümptomoite leevendamiseks diklofenak ja 120-le antibiootikum norfloksatsiin. Kolme ravipäeva järel olid 80%-l norfloksatsiiniga ravitutest sümptomid taandunud. Diklofenakiga ravitute rühmas kirjeldas sümptomite taandumist 3päevase ravi järel vaid 54% ja 12%-l ravitutest kestsid vaevused kauem kui nädala. Äge püelonefriit diagnoositi diklofenakiga ravitute rühmas 6 naisel.



Autorid järeldasid, et komplitseerumata UTI ravis on ravi antibiootikumidega tõhus ning ravi sümptomeid leevendava vahendiga suurendab püelonefriidi kujunemise riski ja sümptomid taanduvad aeglasemalt kui antibiootikumravi korral.