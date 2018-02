Sidrunivee joomine on tõeliselt tervislik, sest see kaaliumi, C-vitamiini ning antioksüdantide rüübe aitab tugevdada immuunsüsteemi, parandada seedimist ja puhastada keha jääkainetest. Kuid mitte ainult – ka allpool loetletud tõbesid saab leevendada just sidrunivee joomisega.

* Nahapõletikud kipuvad tekkima seetõttu, et nahapinnal ja organismis on pH tasakaal paigast ära. Sidrunivesi aitab seda aga reguleerida, kirjutab Healthy Food Star.

* Sidrunivesi aitab organismist neerukive välja tõrjuda.