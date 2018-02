Jooksmine on kasulik füüsilisel kehale, kuid mitte ainult - hiljutine uuring näitab, et joostes on võimalik ka Alzheimeri tõbe ennetada.

Hiljaaegu ajakirjas Journal of Alzheimer's Disease avaldatud uuringu tulemuste kohaselt võib nädalas rohkem kui 25 kilomeetri jooksmine väheneda Alzheimerisse suremise riski. kirjutab Newsmax Health. Kui jooksmine käib üle jõu, võib ka kõndida, kuid siis peab jälgima, et põletatud kalorite hulk oleks võrdne nädalas rohkem kui 25 kilomeetri jooksmisega.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased pärast 153 000 jooksja ja käija andmete 12 aastat kestnud analüüsi. Muuhulgas jälgiti ka, kes uuritavatest surid Alzheimeri tõppe.