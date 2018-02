Kui tuju on pidevalt paha ja miski nagu ei aita, püüa oma päeva helgemaks muuta aroomiteraapiaga - need üheksa aroomi võitlevad halva tujuga eriti hästi.

Seejuures ei pea ilmtingimata eeterlikke õlisid kasutama, kuigi need on kindlasti tervislikumad - ma poest kaasa haaratud lõhnaküünlast võib abi olla. Põhiline, et lõhn oleks õige!

Lavendel on hea lõõgastaja, mis aitab ka ärevust vähendada. Suurepärane aroom stressirikast perioodist väljatulekuks, kirjutab Bright Side.