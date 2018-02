Statistika järgi avastatakse soolevähk Eestis enamasti liiga hilja. Kuidas seda rasket tõbe ennetada?

Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark annab sellele vastuse suhtlusportaalis Facebook: "Soolevähi ennetusmeetoditega on võimalik vähendada soolevähi esinemist ühiskonnas ning seeläbi vähendada surmade arvu vähi tõttu.

Vähiennetuses on oluline eristada riskifaktoreid ja kaitsvaid faktoreid. Tegurid, mis tõstavad sinu riski vähki haigestuda on vähiriskifaktorid ja kõik tegurid, mis alandavad vähiriski on kaitsvad faktorid. Osasid riskifaktoreid on võimalik ära hoida, kuid kõiki mitte. Kahjuks on nii, et kuigi riskifaktoritest hoidumine ja kaitsvate faktorite toetamine alandab vähki haigestumiseriski, ei garanteeri see 100%-liselt , et Sa vähki ei haigestu.