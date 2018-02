Gripihooaeg hakkab jõudma haripunkti ja Eesti haiglate erakorralise meditsiini osakonnad ning perearstid töötavad maksimumkoormusel. „Kardan, et see nädalavahetus tuleb väga raske,” nentis PERHi erakorralise meditsiini osakonna juhataja dr Vassili Novak.

Kui möödunud nädala kohta andis terviseamet teada, et grippi ja ülemiste hingamisteede viirustesse haigestunute osakaal nädalaga kahekordistus, siis sel nädalal on haigestumine veel kõvasti kasvanud.

„Öösel tõusis lapsel väga kõrge palavik, ta hakkas sonima ega olnud enam adekvaatne,” rääkis Delfile üks lapsevanem, kes oma alla kaheaastasele lapsele sel nädalal kiirabi kutsus. Kiirabibrigaad vaatas lapse üle, kuid nentis, et haiglasse ei ole mõtet last viia – haigla olevat raskelt grippi põdevaid väikelapsi pungil täis, enamik neist raskemas seisus kui see konkreetne pisike patsient.