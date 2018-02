Vähktõbi on haigustest Eestis vereringeelundite haiguste järel teisel kohal, miks inimesed enneaegu surevad. 2015.a haigestus siin vähktõppe 8662 inimest ja registreeriti ca 3800 vähisurma juhtu. Kas sina tead, mida sa saad vähktõve ennetamiseks ära teha?

Et tänavugi on vähi vastu võitlemise päeva motoks "Meie saame. Mina saan", tuletab Eesti Vähiliit meelde, et vähki saab ennetada.

Selleks saab igaüks: