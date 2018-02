Suured kogused suhkruseid jooke ja fruktoosi raseduse ajal toovad kaasa suurenenud riski lastel astma kujunemiseks.

Sellisele tulemusele jõudsid teadlased, kui analüüsisid 1068 ema ja lapse paari, vahendab meditsiiniportaal Med24. Toitumise küsimustike abil hinnati erinevate jookide tarbimist raseduse esimese, teise ja kolmanda trimestri ajal. Laste toitumist ja jookide tarbimist, samuti astma diagnoosi esinemist uuriti keskmiselt laste 3,3 ja 7,7 aasta vanuses.



Fruktoosi tarbimine oli emadel keskmiselt 33 g päevas ja lastel keskmiselt 28 g päevas. Suurema tõenäosusega tarbisid rohkem suhkruid noored, madalama haridustaseme, väiksema sissetuleku ja suurema raseduseelse KMI-ga rasedad. 19%-l lastest oli astma ja 12% oli rasvunud (KMI > 95. protsentiili).



Pärast andmete kohandamist erinevate võimalike mõjutajate suhtes selgus, et lapseea astma risk oli suurem nende emade lastel, kes tarbisid raseduse ajal rohkem suhkruga magustatud jooke - nende seas tõusis risk 70% - ning fruktoosi (riski tõis 60%).

Ka varases lapseeas tarbitud rohke fruktoos suurendas astma riski sõltumata laste KMI-st ja ema rasedusaegsest suhkrute või fruktoosi tarbimisest.



Varasemast on teada, et suhkrustatud jookide tarbimine on seotud kõrgema veresuhkrutasemega ja suurema insuliiniresistentsusega, neid ainevahetusprobleeme on aga selgelt seostatud hüperreaktiivsete hingamisteede ja astma sümptomitega. Jälgimisuuringu disain ei võimalda välja selgitada põhjuslikke seoseid.