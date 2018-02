Kui tahame näha välja nooremad kui number passis, võiks eeldada, et appi tuleks võtta terved eluviisid, enese eest hoolitsemine ning teaduse kiire areng. Mida naha nooruslikkuse säilitamise heaks saab igaüks ise teha, selgitab Tallinki hotelliketi spaade ja ilusalongide juht Astrid Sõmera.

Nahk on inimese kõige suurem organ, millel on täita palju rolle. Paraku on nahk ka organ, mis hakkab kõige esimesena väljapoole vihjeid andma, et teismeiga on jäänud kaugele selja taha. Lisanduvate aastatega hakkab naha tekstuur muutuma, väheneb kollageeni tootmine ja alaneb ka naha võimekus võidelda päikesekahjustustega. Ajapikku tekivad esimesed kortsud ja nahk muutub tuhmimaks.

Kuigi nooruse eliksiiri pole leiutatud, areneb teadus siiski tohutu kiirusega, et mõelda välja üha uusi võimalusi naha nooremana hoidmiseks ning vananemisilmingute ennetamiseks. Kuna mitmed vananemise märgid on tingitud välistest mõjuritest, siis tuleb proovida neid oskuslikult ära petta.

Eluviis on vundament

Tervisest pakatava ja ilusa naha esimeseks eelduseks on tervis ise ja selles mängib suurt rolli eluviis. Värskes õhus liikumine, regulaarne treening, vee joomine ja mitmekesine toit pole olulised ainult kaalulangetajatele, vaid ka neile, kes tahavad välja näha terved ja säravad. Nahale teevad liiga näiteks suitsetamine, liigne alkoholitarbimine, vähene ööuni, pikaleveninud stress ja kaitsekreemita päevitamine. Seega tasub esmalt rajada tervislike eluviiside vundament, millele saab hakata nahahoolitsuse abil edasist ehitama.