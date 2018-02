Tartu ülikooli lastekliiniku vastutav füsioterapeut Ülle Utsal rääkis, et Tartu ülikooli kliinikumi lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskus laienes endise raamatukogu arvelt ühe teraapiaruumi võrra, mida hakkab põhiliselt kasutama neuroloogia osakonnas töötav füsioterapeut. “Tema töökeskkonna kaasaegsemaks muutmiseks on annetusel väga suur roll,” nentis ta.

Uude füsioteraapia ruumi paigaldatakse teraapialaud, mida kasutatakse neuroloogilise kahjustusega laste testimiseks ja treeningute läbiviimiseks. Laua kõrgus on reguleeritav, mis annab suuremad võimalused patsiendi teraapiaks ja kergendab ka oluliselt füsioterapeudi tööd. Lisaks soetatakse uude ruumi ka trepp koos kaldteedega, mida saab kasutata laste liikumismustrite parandamiseks ja kehatunnetamise arendamiseks. Teraapiavahendi sihtgrupp on pigem väikelapsed, kelle liigutusvilumus on võrreldes omaealistega madalam. Samas on abivahendit võimalik kasutada ka kooliealiste laste teraapia mitmekesistamiseks.

Vana teraapiasüsteemi täiustamiseks vajalik vahend on liikumisrada HP Cosmos koos kolme erineva kõrgusega käetugedega. Antud treeningsüsteem ühildub juba arendus- ja taastusravi keskuses olemasoleva sama firma poolt toodetud rakmete süsteemiga. Seade annab võimaluse treenida ka ajukahjustusega lapsi vertikaalasendis liikumist tunnetama. Vana liikumisraja puudusteks oli see, et liikumise algkiirus oli liiga suur ja puudusid lastele sobiva kõrgusega käetoed.

Juba viieteistkümnendat aastat järjest toimunud heategevuskampaania “Koos on kergem” raames kogunes Tartu Selverite klientide abiga TÜ kliinikumi lastekliiniku arendus- ja taastusravi keskusele 13 900 eurot. Selveri keti juht Kristi Lomp ütles, et kauplusekett korraldab uhkusega Eesti üht suurimat heategevuskampaaniat. “Tahame aidata kaasa sellele, et haiglad saaksid soetada vajalikke instrumente,” selgitas ta. “Tänan kõiki Selverite töötajaid, meie koostööpartnereid ja kliente koostöö ja panuse eest.”

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar lisas, et heategevusfond on koostöös Selveriga soetanud aastate jooksul TÜK lastekliinikusse ja teistesse TÜ Kkiinikumi lasteosakondadesse palju olulist aparatuuri ja abivahendeid. “Meil on siiralt hea meel, et koostöö jätkub ja uute asjade üleandmine on veebruarikuus juba traditsiooniks saanud,” avaldas Saar. “Täname südamest Selverit ja Selveri kliente, kes kampaaniasse panustasid.”