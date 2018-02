“Suitsetamine on kurgule väga suur stress. Sellest kahjulikust tegevusest loobumine aitab kindlasti kiiremale paranemisele kaasa,” sõnab ta. Ka märgib doktor, et kurguvalu pole mõistlik proovida püstijalu läbi põdeda. See tähendab, et haige peaks püsima soojas voodis ning tööle pole tal kohe kindlasti asja. “Mõne päeva võiks kindlasti vabaks võtta. Nii saab kiiremini terveks,” rõhutab ta.

Valusa kurguga suitsetamine on väga halb mõte, sest see nõrgestab veelgi haigusega võitlemisest kurnatud organismi. 4 Kliiniku Kõrva-nina-kurguarst ning pea- ja kaelakirurg Indrek Mikomägi rõhutab, et kurguhaiguse põdejal tuleb kindlasti sigarettidega hüvasti jätta.

Doktor Mikomägi selgitab, et kurgupõletik on kas äge või krooniline. Äge kurgupõletik on seotud viirusinfektsiooniga. “Enamjaolt levivad viirused inimeselt inimesele piisknakkusega. Seda eriti jahedal perioodil, kus inimeste vastupanuvõime haigustele on vähenenud.” Viirushaigus kulgeb nagu tavaline külmetus: kurk on punane, valus on neelata ning ka kimbutavad köha, nohu ja väikene palavik. Kraadiklaasi näit jääb viirushaiguse puhul 37 kraadi kanti.

Äge kurgupõletik võib olla eluohtlik

Tohter räägib, et viirusliku kurguvalu vastu aitavad soe piim, meega tee ja voodirežiim. Ka tuleb juua ohtralt vedelikku ning kui palavik on kõrgem, tuleb võtta paratsetamooli.

Rahva seas on levinud ravimid kurguvalu vastu ka pitsike kanget napsu ja taruvaigu tinktuur. Doktor Mikomägi aga nende kasutamist ei toeta. “Taruvaik hoopiski kuivatab ja ärritab kurku. Mina arstina ei näe, et see oleks hea asi, mida kasutada. Samuti pole head ka teised alkoholibaasil spreid. Õlibaasil kurguspreid on aga palju parem variant. Eriti need, mis sisaldavad saialille või astepaju,” sõnab ta.

Ägedal kurgupõletikul on aga ka suurem ja kurjem vend – krooniline kurgupõletik. See võib tekkida ägeda kurgupõletiku ravimata jätmise tagajärjel või olla põhjustatud bakterite poolt. “Kui ägedat kurgupõletikku välja ei ravita, võib see muutuda bakteriaalseks ehk tekkida võib angiin. Ägeda haiguspildiga angiiniga kaasneb suur palavik ja väga paha enesetunne. Ka võib tekkida äge kõrvapõletik, mis võib ravimata jätmisel olla eluohtlik,” hoiatab Mikomägi.

Tohter lisab, et kroonilise kurgupõletiku korral tõuseb palavik üle 39 kraadi ning neelata on väga valus. “Kurku vaadates on näha neelukaartel ja mandlitel valged mädaplekid,” kirjeldab ta. Sellisel juhul tuleks kindlasti pöörduda arsti vastuvõtule, kes selgitab välja, kas tegemist on angiini, allergilise kurgupõletiku või reflukshaigusega. Harv, kuid võimalik kurguvalutekitaja võib olla ka pahaloomuline kasvaja.

Kui tavalist viirusnakkust antibiootikumidega ei ravita, siis bakterite tekitatud angiini küll. Angiin on nakkushaigus ja enamasti tekitab seda mikroob, sageli streptokokk.

“Kui ikkagi kurk on valus olnud mitu nädalat ning valu lööb ka kõrva, tuleks kindlasti perearstilt küsida saatekiri eriarsti juurde. Kui tegemist on steptokokk-bakteri poolt põhjustatud põletikuga, kirjutab arst välja antibiootikumid. Kroonilise kurgumandli põletiku puhul aga antibiootikumid ei aita ning sel juhul tuleb läheneda kirurgiliselt ning lasta mandlid eemaldada,” räägib doktor Mikomägi. Veel üks kroonilise kurgupõletiku põhjus võib olla reflukshaigus. “See tähendab, et maost tuleb toit söögitorru tagasi ning põhjustab söögitoru ning neelu ärritust.”

HPV-viirus põhjustab kurgumandli vähki

Tohter rõhutab aga, et kui kurguvalu üle kaebav inimene on käinud arstilt arstile ning antibiootikumid ega muud ravimid pole aidanud, tuleb välistada pahaloomuline kasvaja. “Kui vaatamata ravimitele läheb kurk järjest valusamaks, sülg muutub järjest kuivemaks ning kurgus on “tüki tunne”, siis siinkohal on oluline välja lülitada pahaloomulise kasvaja võimalus. Keskealistel inimestel on see kahjuks väga sagedane haigus. Ilma ravita lõpeb see situatsioon alati surmaga,” nendib ta.

Kuid see ei tähenda, et karmist haigusest poleks ohustatud noored. “Järjest nooremad inimesed haigestuvad HPV-infektsioonist põhjustatud kurgumandli vähki. Seda eriti Ameerika Ühendriikides ja Lääne-Euroopas. USA-s on üle 70 protsendi pea- ja kaelapiirkonna kasvajatest seotud HPV-infektsiooniga.” Seetõttu on väga oluline, et inimene, kes tunneb, et tema kurgus on midagi valesti, otsib abi spetsialistilt ning nõuab vastavaid uuringuid.