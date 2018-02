Uudissõna nöha koondab endasse köha ja nohu, mis on külmal ajal kerged külge hakkama.

4 Kliiniku Kõrva-nina-kurguarst ning pea- ja kaelakirurg Indrek Mikomägi märgib, et nina limaskesta põletik on kurguvalu truu kaaslane. Arst toonitab, et nohu korral on väga tähtis nina eest hoolt kanda.

“Ninaõõnt peaks soolveega loputama, et vältida kõrva- või põskkoopapõletiku teket. Võib ka kraani all lihtsalt vett ninna tõmmata. Peaasi, et nina oleks korralikult ja põhjalikult ära loputatud.” Kui nina on puhas, soovitab tohter ninna tilgutada õlibaasil ninatilku või võtta käsimüügis saadaval olevaid Sudafedi tablette. Kuid mõlemaid vahendeid võib tarvitada vaid lühiajaliselt.

Viirusinfektsiooniga võib kaasneb aga ka köha. Köhaärrituse leevendamiseks tuleks apteegist ravimid hankida vastavalt köha iseloomule. Vaigistavaid ravimeid on mõttekas tarvitada juhul, kui inimest vaevab kuiv ärritusköha, mis ei lase öösel magada. Sagedamini tuleb kasutada aga nn. rögalahtisteid, mis teevad sitke lima vedelamaks ja kergemini väljaköhitavaks või suurendavad limaeritust. Apteekrilt tasuks aga uurida ka seda, milliste ravimtaimede ja koduste vahenditega köha ja nohu leevendada annab