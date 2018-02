Hommikune klaas mahla võib tunduda virgutav ja tervislik vitamiiniallikas, kuid nagu kinnitavad teadlased - just see klaasitäis mahla võib kaasa tuua hulga terviseprobleeme.

Nimelt ilmneb ajakirjas Appetite avaldatud uuringust, et sagedane puuviljamahla tarbimine võib tõsta vererõhku, see aga tähendab omakorda suuremat südame-veresoonkonna haiguste, muuhulgas ka infarkti ja insuldi riski. Austraalia teadlaste läbi viidud uuring leidis lausa, et mida rohkem inimesed puuviljamahla jõud, seda kõrgem oli neil vererõhk.

Sellise tulemuseni jõudsid teadlased uurides 160 inimese toitumis- ja mahlahoomisharjumusi uurides. Selle kõrvale kontrolliti regulaarselt ka nende vererõhku.

Seetõttu soovitavad teadlased mahla joomisega piiri pidada ning kui seda juua, siis vähemalt mitte hommikuti.