Kui soovid püsida heas vormis ja üleliigsetest kilodest vabaneda, võta appi mõned igapäevased ja tervislikud tegevused, mis su ainevahetuse kiiremini tööle utsitavad.

1. Tee trenni. See ei peaks olema üllatus, et ainevahetust kiirendab igasugune liigutamine, kirjutab Muscle & Fitnessi. Korralik treening teeb seda enamgi. On leitud, et jõutreening paar korda nädalas aitab vähendada vanusega kaasnevat ainevatehuse aeglustumist tervelt poole võrra. Ja kui sellele lisaks teha ka kardiotrenni, on tulemused veelgi paremad.

2. Kasvata lihaseid. Mida rohkem on kehas lihasmassi, seda rohkem kulutab ta energiat puhkeolekus.

3. Alusta päeva õigesti. Tasub meeles pidada, et nii hommikusöök kui hommikune treening aitavad päeva jooksul rohkem kaloreid kulutada - mõlema tegevusega paned sa ainevahetuse kohe päeva alguses aktiivselt tööle.

4. Toitu targalt ja korrapäraselt. Pärast söömist peab keha toitu töötlema ning see protsess kiirendab ainevahetust. Seega söö korrapäraselt, et keha töös hoida. Ning lisaks nõuab toitumine ka tarkust ehk söö õigeid toiduaineid. Näiteks munavalge on hea lihaskasvule, tšillipipar pärsib söögiisu ja piimas leiduv kaltsium on hea nii lihaskasvule kui ainevahetusele.