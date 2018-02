Igakuine Ida-Tallinna Keskhaigla elanikkonna koolitus 13. veebruaril toimub Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise puhul oluliselt pidulikumana, kõne alla tuleb erakorralise meditsiini abi ja see, kuidas olla patsient.

Ida-Tallinna keskhaigla koolitusosakond on juba kümmekond aastat lisaks tervishoiutöötajate koolitamisele pakkunud koolitusi ka elanikkonnale. „See on sündinud meie soovist aidata inimestel lihtsal ja võimalustekohasel viisil enda ja oma lähedaste tervise eest hoolitseda. Ma arvan, et seda võime meie lugeda oma tänukingiks Eesti Vabariigile tema sünnipäeva puhul,“ ütles haigla koolitusspetsialist Ingrid Raudvere.

Seekordne koolitus on ka tavapärasest pidulikum ehk osalejatele pakutakse kohvi ja kringlit, muusikat teevad haigla töötajad.