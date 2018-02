Ehkki hammaste siirdamine on aastakümneid kasutusel olnud protseduur kaotatud hamba asendamiseks, ei ole see Eestis väga tuntud ning patsiendid eelistavad siirdamise asemel sageli proteese või implantaate. Ent just hambasiirdamine ehk transplantatsioon annab võimaluse hambaid asendada kõige loomulikumal viisil.

Mis on siirdamine?

Hambasiirdamisega saab ravile mitte alluvaid hambaid asendada bioloogilisel teel ehk patsiendi oma hambamaterjaliga. “Protseduuri käigus võetakse patsiendilt transplantaat, milleks tavaliselt on patsiendi enda tarkusehammas, ja paigaldatakse see kaotatud hamba asemele,” selgitas Sakala Hambaravi hambaarst dr Maria Ardel. Kui hambavahe on liiga suur või väike siirdatava hamba jaoks, tuleb seda esmalt korrigeerida kas ortodontiliselt või hambapinda poleerides ning alles seejärel saab hamba siirdada. “Pärast hamba siirdamist tuleb hammas lahastada – just nii nagu katkise käeluu korral. Juhul kui siirdatava hamba juured on lõpuni formeerumata, saavad lahase all hammast luus kinni hoidev kude ja hambanärv ühineda, mis tähendab, et siirdatud hammas saab bioloogiliselt uuesti patsiendi omaks. Kui aga kasutada formeerunud juurtega siirdeid, vajavad need pärast siirdamist reeglina juureravi,” ütles dr Ardel, täpsustades, et tavaliselt on hammas lahastatud 2–4 nädalat.