Terviseamet annab teada, et aasta algusest alanud grippi haigestumine on jõudnud aasta viiendaks nädalaks märkimisväärse haigestumuse tõusuni. Kõikide ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu vajas möödunud nädalal arstiabi 6188 inimest, haigestunute üldarv kasvas 33 protsendi võrra. Gripitaoliste haigestumiste arv kasvas eelmisel nädalal 65 protsendi võrra, mis näitab, et gripi kõrghooaeg on käes. Grippi haigestumise intensiivsust saab hinnata keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks. Haigestumus on jätkuvalt tõusutrendil. Keskmine haigestumus Eestis 100 000 elaniku kohta oli 470,3. Keskmisest oluliselt suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Põlvamaal, Tallinnas, Harju-, Tartu- ja Jõgevamaal.

Haigestunute hulgas on enim kuni 5-aastaseid lapsi, kuid haigestunute juurdekasv toimub kõikides vanusrühmas.

Möödunud nädalal kinnitati laboratoorselt 367 gripiviirust, neist 69 olid A- ja 298 B- gripiviirused. Täpsemalt määratleti seitse A-gripiviirust, nendest neli olid A gripiviiruse alatüübid A(H1N1)pdm ja 3 (H3N2). Kõikidest hingamisteede viirusnakkuste tõttu laborisse saadetud positiivse kinnituse saanud proovidest 72 protsenti moodustasid gripiviirused. Hetkel ringlevad Eestis üheaegselt kolm gripi viiruse tüüpi: A gripiviirus alatüüp A(H1N1), B gripi viirus ja A gripiviirus alatüüp H3N2. Endiselt domineerib B-gripiviirus, millega on seotud grippi haigestumine eeskätt Lõuna Eestis. Raskekujulised gripijuhud Terviseametile laekunud andmete põhjal on sel hooajal gripi tõttu intensiivravi vajanud 31 inimest vanuses 47 kuni 92 eluaastat, neist 29 kuulusid riskirühmadesse. Gripist tingitud tüsistuste tõttu on surnud 12 inimest. Kõik kuulusid riskirühmadesse, keegi ei olnud vaktsineeritud. Sel hooajal on intensiivravi osakonda sattunud kuus inimest hooldekodudest, neist kolm surid. Hoidu gripist