Arstikeskuse Sinu Arst perearsti Anneli Talviku sõnul oleksid olnud kõik selle hooaja seniseks juba 12 gripisurma välditavad, kui inimesed oleksid olnud gripi vastu vaktsineeritud.

"Kuna gripp on välditav nakkushaigus, siis see (12 surma gripist tingitud tüsistuste tagajärjel – toim.) on kindlasti suur number, neid kõiki oleks võinud vältida vaktsineerides," ütles Talvik Delfile.

"Ma olen ikkagi sellisel arvamusel, et kõige parem kaitse gripi vastu on vaktsineerimine ja riskigrupid peaksid olema vaktsineeritud, mis on Eestis väga vähe levinud," sõnas Talvik. "Igasugune vaktsineerimine kaitseb neid, kes on nõrgemad," lisas ta.