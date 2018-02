Hiinas üheksa aasta vältel tehtud uuringute järgi ei tohiks suitsetajad ning sagedased alkoholitarbijad tulikuuma teed juua, vahendab Telegraph. See võib kaasa aidata söögitoruvähi tekkele.

Suitsetamine ja alkoholi liigtarbimine on niigi erinevate vähiliikide tekkimisel peamiste põhjuste seas. Kuid kui sellele lisandub veel tulikuuma joogi neelamine, võib suureneda just nimelt söögitoruvähi oht. Söögitoru on alkoholist või suitsust juba niigi kannatada saanud ning kõrvetavalt kuum jook kaasa ei aita.

Inimene, kes joob iga päev ühe ühiku alkoholi (kui palju see on, saab vaadata siit) ning veel tassitäie kuuma teed, võib söögitoruvähki haigestuda viis korda suurema tõenäosusega kui alkoholitarbija, kes joob ükskõik millisel temperatuuril teed vähem kui kord nädalas. Suitsetaja, kes iga päev tulist teed joob, võib söögitoruvähki haigestuda kaks korda suurema tõenäosusega kui see, kes joob teed harvem kui kord nädalas.

Teadlased tõid välja ka selle, et hiinlased joovad teed väga palju ning nende traditsiooniline tee serveeritakse väga kuumalt, jahtuda sel ei lasta. Hiinas on ka eriti meeste seas suitsetamine endiselt väga populaarne

Natuke aega jahtunud tee või näiteks inglise moodi külma piimaga segatud tee on juba kõvasti vähem kahjulik. Siiski tasub rõhutada, et kuum tee on vaid üks lisafaktor, kes suitsetamise asemel lihtsalt teejoomise maha jätab, ei pruugi rängast haigusest sugugi pääseda.