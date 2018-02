Aasta-aastalt kasvab astmahaigete laste arv, kellele on määratud keskmine või raske puue. Kuigi osa neist ei kasuta pidevalt astmaravimeid ega rehabilitatsiooniprogrammi teenuseid, võib haiguslugudest tihtipeale lugeda, et nad tegelevad agaralt spordiga. Järelikult on puue määratud liiga kergel käel.

Puudega lastest moodustavad astmahaiged umbes viiendiku. 46 protsenti ehk ligi pooled neist elavad Ida-Virumaal. Järgnevad Tartumaa 16, Harjumaa seitsme ja Viljandimaa viie protsendiga.

Perearst-allergoloog Kersti Veidrik rääkis eelmisel nädalal „Aktuaalsele kaamerale“, et astmat diagnoositakse kõikjal maailmas üha enam. Küll aga oli meie arstidele halb üllatus, et 81 protsenti Eesti väikestest astmapatsientidest on puudega, kuigi tohtrite kinnitusel on väga vähe lapsi, kelle haigust ei saa ravimitega kontrolli all hoida. Eriti raske on mõista puude määramist, kui haigusloost võib lugeda, et laps tegeleb aktiivselt spordiga ja e-tervise infosüsteemist näeb, et ravimeidki ei osteta välja.