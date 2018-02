"Nagu ikka, on tervislik toitumine selle süsteemi funktsioneerimiseks hädavajalik," ütleb Via Naturale toitumisnõustaja Laura Hallaste. Immuunsüsteemi parimaks toimimiseks oleks tema sõnul tarvis puhtaid looduslikke toitaineid: puu-ja aedviljad, täisteravili, kaunvili, seemned ja pähklid. „Vältida tuleks liigse küllastatud rasvade ja rafineeritud suhkruga toite. Valke tuleks tarbida mõõdukalt, kuna liigne valk muudab keha happeliseks ja seega vastuvõtlikumaks võimalikele viirustele ning haigustekitajatele," lausus ta.

Homöopaat Anu Hermlin selgitab immuunsüsteemi hoidmise olulisust järgneva näitega: "Oma homöopaatiakursusi alustan ma alati sellest, et selgitada osalejatele - meil pole mõtet õppida homöopaatia kasutamist isoleeritult, vaid üksnes laiemas kontekstis, kuhu kuuluvad toitumine, keskkonnamürgid ja kõik muud tegurid, mis meie tervist mõjutavad. Kui me oleme emotsionaalselt tasakaalus, ei kasuta toksilist kodukeemiat ning hoolitseme oma soolestiku tervise eest, siis üldjuhul ei peaks homöopaatilisi preparaate vaja minemagi."

Ta soovitab menüüst kõrvaldada suhkru ja kõik seda sisaldava, rafineeritud jahu, poolfabrikaadid, suurtööstusliku piima, konservid ja alkoholi. Samuti säilitusainetega vorsti-, liha- ja kalatooted, sünteetiliste värvainetega joogid, pestitsiide täis, supermarketist ostetud puuviljad. "Kuni me oma organismi kõige eelnevaga koormame, on immuunsüsteem nii suure löögi all, et piltlikult öeldes pole homöopaatial puhast ust, mille kaudu organismi siseneda. Sel juhul tuleb enne ravi valida preparaadid organismi puhastamiseks, et solk saaks väljutatud," sõnab ta.

Immuunsüsteem vajab antioksüdante ja vitamiine

Mida immuunsüsteemi turgutamiseks peaks sööma? Laura Hallaste kinnitusel on väga head erivärvilised aed-ja puuviljad ning marjad, mis sisaldavad rohkelt antioksüdante ja erinevaid vitamiine. „Need kaitsevad organismi rakke vabade radikaalide kahjustuste eest ning hoiavad töökorras immuunsüsteemile olulisi organeid," kostis ta

Kõige rohkem tugevdavad immuunsüsteemi fütotoitained karoteenid, mis on kaitsva mõjuga tüümusele ehk keha niinimetatud tapjarakke tootvale näärmele, samuti toetavad karotenoidid valgeliblede tööd. Karotinoide leidub värvilistes aedviljades, näiteks rohelistes lehtviljades, porgandites, jamsis, bataadis, paprikates ja tomatis.

"Seedetrakti tervis on immuunsüsteemi tervise seisukohalt väga oluline, kuna seal asub suur hulk meie keha immuunrakkudest," jätkab Laura Hallaste. Soolestikus asuvad head bakterid mõjutavad immuunsüsteemi, näiteks T-lümfotsüütide (ehk tapjarakkude) tootmise võimet. Ergutavalt mõjuvad immuunsüsteemile jogurt ja hapukapsas ning muud hapendatud tooted.

Loomulikult on immuunsüsteemile üliolulised erinevad vitamiinid. "C-vitamiin ja tsink on immuunsüsteemi tugevdamiseks olulised võtmetoitained," selgitab toitumisnõustaja. Kõige rohkem on C-vitamiini toortoidus, küpsetatud ja töödeldud toidus seda praktiliselt ei esine. Seega ei pruugi me toiduga alati piisavat kogust saada ning teatud perioodidel võib olla vajalik võtta lisaks taimepreparaate või toidulisandeid. "Kõige paremad on C-vitamiini ja flavonoidide (taimedes leiduvad pigmendid) kombinatsioonid, mis suurendavad C-vitamiini mõju kudedes," märgib ta. Tsinki leidub rohkelt pähklites ja seemnetes (eriti kõrvitsaseemnetes), täisteratoodetes, munades, kaunviljades, lihas ja idudes.

Immuunsüsteem vajab käivitamiseks ka D-vitamiini. "Kui veres on D-vitamiini tase madal, jäävad T-rakud võimalike nakkuste ja patogeenide suhtes ükskõikseks ega märka nende sissetungi," piltlikustab toitumisnõustaja. Veel nimetab ta immuunsüsteemile olulistena E-vitamiini, seleeni, B6-vitamiini, foolhappe. "Foolhappe puudus on tavaline seetõttu, et tarbime vähe toortoitu, rohelisi lehtvilju ning kaunvilju," lisab ta.

Tervis on tasakaalu tulemus

Järjest rohkem räägitakse ka sellest, mida idamaades on aastatuhandeid teatud: tervis ei olene ainult füüsilistest faktoritest. Hiina meditsiini keskuse arst dr. Tiia Liivalaid selgitab, et haiguste ravist olulisem on nende profülaktika. „Selleks tuleb organismis säilitada tasakaal yin ja yangi vahel, keha, vaimu ja hinge vahel - toituda tervislikult, tagada piisav uneaeg, vältida ületöötamist, ülemõtlemist, leida igas päevas enda jaoks aega oma keha kuulamiseks, tegelda nii vaimse kui füüsilise poolega, mõelda positiivselt, mitte talletada endasse emotsioone. Kui asjad ei laabu, tuleb proovida muuta oma mõttemustreid ja suhtumist," õpetab ta.