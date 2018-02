„Sportlane, nii noor, tipptasemel kui ka harrastaja, peaks regulaarselt pöörama tähelepanu oma tervislikule seisundile,“ lausub meditsiinilabori SYNLAB laborispetsialist Annika Jürimäe. Tema sõnul ei võimalda intensiivne treeningperiood, ülekoormus ja vale toitumine ning nende koosmõjust tekkivad puudujäägid kehal füüsilisest koormusest taastuda ning nii võib sooritusvõime olla pärsitud ja vigastused kergemad tulema.

Kehalisele võimekusele mittevastava koormusega ja avastamata terviseprobleemidega treenimise tagajärjel võivad tekkida ka tõsisemad tervisekahjustused. „Laboriarstide sõnul laborisse saabuvate analüüside põhjal saab väita, et kestvusalade sportlastel on verepildis tihedamini madal hemoglobiin, raua puudus ja arstid näevad lihaskahjustusi verepildist ja ebapiisavat taastumist,“ toob Annika Jürimäe näiteks ja rõhutab, et sportlase tervisekontroll peaks olema läbi mõeldud ja regulaarne, et tagada tervis ja ohutus nii treeningutel kui ka võistlustel.

Üks võimalus tervisesportlastel oma tervisel silma peal hoida on tervisesportlase pakett. Vereanalüüsidest koosnevas pakett võimaldab Jürimäe sõnul hinnata üldist tervislikku seisundit, füüsilise koormuse mõju organismile sh südamele ja neerudele ning makstalitlusele, energiavarusid, treeningu ja taastumise vahekorra sobivust, immuunsüsteemi tugevust ja tuvastada esmapilgul varjatud terviseprobleeme (nt erinevad aneemiad). Lisaks määratakse peamiste mineraalainete ja vitamiinide taset.

SYNLAB laboris kokku pandud ning veebis mugavalt tellitav tervisesportlastele suunatud pakett koosneb 12 analüüsist.

Hemogramm annab üldise ülevaate organismi ja immuunsüsteemi seisundist, peegeldab vere hapnikutranspordivõimet ja organismi vedeliku tasakaalu olekut. C-reaktiivne valk võimaldab tuvastada varjatud põletikke ja infektsioone ning on vajalik südame-veresoonkonna haiguste riski hindamiseks. Suurenenud kolesterooli tase veres ongi üks peamine südame- ja veresoonkonna haiguste (nt südamelihase infarkt ja insult) riskifaktor. Aspartaadi aminotransferaasi (ASAT), kreatiniini ja kreatiini kinaasi analüüsid võimaldavad hinnata füüsilise koormuse sobivust, treeningu järgset taastumist, lihasmassi ja tuvastada lihastraumasid. ASAT-i sisaldus veres suureneb muu hulgas ka müokardiinfarkti puhul. Lihaskonda tugevalt kahjustanud treeningutele, aga ka neerutalitluse häiretele viitab uurea analüüs. Ferritiin analüüs näitab organismi rauavarusid, võimaldades tuvastada peamist aneemiat ‒ rauapuudust. Raud mängib rolli keha hapnikuga varustamises, energia tootmises ning immuunsüsteemi funktsioneerimises. Glükoos ehk veresuhkur on organismi esmane ja peamine energiaallikas ning oluline ainevahetuse regulaator. Luude koostisesse kuuluva kaltsiumi imendumiseks on oluline magneesium, mis ühtlasi võimaldab paremat sooritust, säilitada oma energiat kauemaks ja kiiremini taastuda. Nende mineraalide õige vahekord organismis pärsib lihaskrampide tekkimist. Vitamiin D mõjutab valkude sünteesi lihastes, soosib organismi immuunsust, luude ainevahetust ja vähendab luumurdude tekke riski.