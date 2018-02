Roheliseks lähevad kartulid mitte ainult päikese käes, vaid ka näiteks poodide lambivalguses. Vanemteaduri sõnul on mitmed katsed näidanud, et juba 48 tunniline valgustamine suurendas neis solaniini sisaldust 3–4 korda. Seega liigne valgus müügiletil kiirendab kartulite roheliseks muutumist. Maitselt on sellised kartulid kibedad.

Eesti taimekasvatuse instituudi vanemteadur Aide Tsahkna ütleb, et kartulimugulad muutuvad valguse käes seistes roheliseks, sest nende pindmised kihid sisaldavad klorofülli ning selle moodustumisega kaasneb ka looduslike mürkide ehk glükoalkaloidide (GA) hulga suurenemine. 95% kartulimugulais olevatest glükoalkaloididest on α-solaniin ja α-sakoniin.

Eestlane on tulihingeline kartulirahvas ja enamik on oma kartuliämbris kindlasti rohelisi mugulaid märganud. Osa ei tee teist nägugi, vaid keedavad need ikkagi pudruks, mõned viskavad aga otse prügikasti. Roheliseks läinud kartuleid tegelikult süüa ei tasuks.

"Kui kartul on läinud roheliseks, siis sisaldab see kindlasti ülemäära looduslikke toksilisi ühendeid glükoalkaloide," kinnitab Tsahkna.

Inimeste tundlikkus nende ühendite suhtes on aga väga erinev. Arvatakse, et suure GA-sisaldusega kartulite söömine raseduse ajal kahjustab loote arengut ning võib tekitada seedehäireid ja närvikahjustusi. Samuti on see kahjulik loomadele. Päikese käes seisnud kartulis võib solaniini hulk tõusta kuni 500 mg/100 g toote kohta. Nii suur kogus võib põhjustada ka närvivalusid.

Väga tihti võime näha poodides, et kartul on paigutatud lausvalguse kätte. "Selle vältimiseks võiks kartuliletile asetada valgust varjav varikatus või panna kartul hoopis väljatõmmatavasse sahtlisse," toob Tsahkna näiteid ja ütleb, et üks võimalus on pakendada kartul kottidesse, mille sisepind on tume, kuid see ei meeldi jälle kliendile, kes tahab näha pakendi sisu. Ideaalset varianti pole.

"Selge on see, et roheliseks läinud kartulit müüa ei tohi ja sellest on teadlik ka enamik kauplusetöötajaid. Aga ikka leidub erandeid ja me võime näha kaupluselettidel kilepakendis roheliseks läinud kartuleid. Selle eest vastutab ikkagi kauplus," kinnitab teadur.

Aide Tsahkna soovitab jälgida, et kartul ei jääks valguse kätte kauaks seisma –ei kodus ega kaupluses. Ostlejana rohelisi kartuleid soetada pole mõtet, pigem võiks kaupluses teenindajale märku anda, sest sellised kartulid tuleks müügilettidelt kindlasti eemaldada.