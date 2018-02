Hispaania ja Kanada teadlaste analüüs näitab iga päev võib sadada ühele ruutmeetrile isegi sadu miljoneid viirusi ja kümneid miljoneid mikroobe.

"Tundub, et inimesed on hakanud sellega vaikselt leppima, kui palju erinevaid baktereid meie ümber elab. Viiruseid leidub neist aga veel mitme suurusjärgu võrra rohkem. Sellele on hakatud alles viimasel ajal rohkem tähelepanu pöörama," märkis ERR Novaatorile antud intervjuus Isabel Reche Cañabate, De Granada ülikooli ökoloogiaprofessor.

Mõne aasta eest ajakirjas Nature Reviews Microbiology ilmunud ülevaates nenditi, et kõik Maa viirused üksteise otsa laduda, ulatuks nendest laotud kett saja miljoni valgusaastani.