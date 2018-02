Vähiravifondi "Kingitud elu" abil peab võitlust neuroplasmatoomiga seitsmeaastane Annabel, kelle heaks annetasid inimesed mullu üle paarisaja tuhande euro.

Tema isa Allar Sepp ütles "Aktuaalse kaamera" stuudiointervjuus, et väikese lapse elu ei saa jääda bürokraatia taha, et kuskil kellelgi on midagi tegemata, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Vanem, kes võitleb lapse elu eest, ei peaks tegelema seaduseaukudega. Ravi peaks olemas kõikidele, kes seda vajavad," kõlas isa soovitus poliitikutele.

Ta meenutas, et toona, mil haigekassast saadi eitav vastus Annabeli raviks, ütles haigekassa juht, et raha on tegelikult olemas.