Stress paneb keha täiskiirusel tööle: pulss ja vererõhk tõusevad, aju toodab stressihormoonidena tuntud adrenaliini ja kortisooli, meeled on kõrgendatud. Lühiajaliselt ei tee see inimesele midagi, pikaajaliselt keerab aga tervise untsu. Kuidas, loe siit. Positiivse variandi korral ja lühiajaliselt esinedes annab see kõik inimesele jõudu tulemaks toime asjadega, mis muidu üle jõu käiksid. Kuid reaalsus on see, et üha rohkem inimesi kannatab kroonilise stressi käes ehk kehas on pidevalt adrenaliini ja kortisooli kõrge tase. See on tähendab kehale suurt koormust ja teeb tervisele kasu asemel kahju, kirjutab Bild der Frau ja toob välja seitse tervisemuret, mis stressiga kaasnevad. Esmalt kipub stressiga kaasnema liig kõrge pulss ja vererõhk, mis panevad südame pideva pinge all tööle. See soodustab südame-veresoonkonna tõbedesse haigestumist ning suurendab riski infarktiks ja insuldiks.

Et stressihormoonid mõjutavad ka seedesüsteemi, on kõrvetised ja hullemal juhul ka maohaavandid möödapääsmatud. Ka kõhulahtisus ja kõhukinnisus on sageli stressiga seotud probleemid.

Kui oled viirusteperioodil sageli haige, oleks mõistlik samuti oma stressitasemega tegeleda. Pidev stress koormab kogu keha. Stressis inimene on pidevalt pinges ja magab kehvasti, see aga nõrgendab immuunsüsteemi. See selgitab, miks stressis inimene on vastuvõtlikum nohule, herpesele ja ka paljudele teistele haigustele. Ka põhjustavad stressihormoonid pidevaid lihaspingeid, mis omakorda toovad sageli kaasa nii selja- kui kaelavalud. Ning kui selg ja kael on pinges, ei ole ka peavalud mägede taga. Kui inimesel on stress, mõjutab see kohe ka nahka ja juukseid. Kroonilise stressiga inimestel kipuvad juuksed välja langema, tekib ekseem või kõõm ja nahk muutub plekiliseks. Ning viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks stressi kõrvalmõjuks on ka suurenenud kehakaal. Kaalutõusu põhjuseks on liigne kortisooli tase veres, sest see hormoon soodustab rasva kõhule ladestumist. Teisalt soodustab stress sagedamini ebatervislikumate toitude söömist, mis otseselt tõstab ka kehakaalu.