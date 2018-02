E-sigarette turustatakse kui ohutumat alternatiivi tavapärastele sigarettidele, sest nende suitsetamisega ei kaasne põlemise käigus tekkivaid kartsinogeene ega tubaka nitrosamiine. Järjest rohkem koguneb aga teaduspõhiseid andmeid, et e-sigaretid pole tervisele sugugi ohutud.

Meditsiiniportaal Med 24 vahendab kahte seesugust värsket uuringut.

Ühes ei mõõdetud nitroosamiinide olemasolu, vaid hoopis nende tekitatud DNA kahjustust e-sigarettide auruga kokku puutunud hiirte erinevates organites. Hiired olid e-sigarettide auruga kokku puutunud sellisel hulgal, mis vastaks 10 inimaastale. Mutageenseid ühendeid leiti hiirte kopsust, põiest ja südamest. Samaaegselt oli DNA parandamise aktiivsus ja reparatsioonimolekulide hulk kopsus märkimisväärselt vähenenud.



Järgnevad katseklaasieksperimendid näitasid, et ka inimrakkudele oli e-sigarettide auru mõju samsugune. Uurijad järeldasid, et e-sigaretid on potentsiaalselt vähki tekitava mõjuga hiirte kopsudele ja põiele ning kahjulikud südamele. Sarnased mõjud on võimalikud ka inimestel.



Teises uuringus käsitleti e-sigarettide vedelikele lisatavaid maitseaineid – ja selgub, et ka need pole süütud. Looduslikud ühendid nagu tsinnamaldehüüd, atsetoiin, orto-vaniliin ja maltool annavad kaneelile, võile, vaniljele ja karamellile nende iseloomulikud maitsed. Samas on maitsestajaid nagu diatsetüül seostatud hingamisteede haigustega.



Uuringus eksponeeriti monotsüüte seitsmele tavalisele e-sigarettide maitsestajale ilma nikotiinita ning mõõdeti rakkudes oksüdatiivse stressi markereid. Leiti, et maitsevedelikele eksponeeritud rakkudes tekkisid doosist sõltuvas koguses vabad hapniku radikaalid, samuti tõusis doosist sõltuvalt interleukiin-8 tootmine. IL-8 on signaalmolekul, mis kutsub teisi immuunrakke põletikukoldesse või koekahjustuse piirkonda. Teisisõnu – monotsüüdid reageerisid maitsevedelikele nii, nagu tunneks nad ära midagi ohtlikku. Mõned maitseained olid toksilisemad kui teised, ohtlikumateks osutusid kaneeli-, või- ja vaniljemaitselised vedelikud. Tugevaim kahjustus tekkis aga erinevate maitsete kombineerimisel.