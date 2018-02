Daily kaubamärgi all koolitoitlustust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson usub, et armastust erinevate toitude vastu saab lastele maast madalast õpetada koduköögis.

Daily koolikokad teavad, kuidas supid lastele meelepäraseks teha ja jagavad neid kavalaid nippe ka kodus proovimiseks.

Uuri lapse lemmikmaitsete kohta

Uuri, milliseid koostisosasid soovib laps oma unistuste supis näha, katsetage koos ja nii võitegi jõuda ideaalse retseptini. Kui aga olete valmistanud supi ja laps selle eemale lükkab, siis küsige, mis seal teisiti võiks olla. Võib-olla meeldivad lapsele hapukamad maitsed, ehk pisut vürtsi või hoopis malbemaid maitseid. Kindlasti ei pea kokates piinlikult retsepte järgima. Kui ikka lapsele porgand ei meki, võibki kanasupp koosneda valgurohkest lihast, kartulitest ja rohelistest ubadest.

Maitsed olgu naturaalsed

Lapse maitsemeel on alles rikkumata ja mida vähem me neile tugevasti maitsestatud roogasid anname, seda enam puhtaid ja ka köögiviljaseid maitseid nad oma toidus tunda soovivad. Sestap keeda julgelt puljongit ise ning kasuta leeme maitsestamiseks vaid kuivatatud või värskeid naturaalseid maitseaineid.

Küsi lapse abi

Igasugune koostegemine on lapsele arendav, lisaks tekitab pere väiksemate kööki lubamine neis armastust ja austust toidu vastu. Toidused kapipealsed on vaid väike ohverdus selle tõeliselt lõbusa ühise aja eest. Väiksemad tunnevad rõõmu üksnes köögitehnika sisse- ja väljalülitamisest, suurematele usalda köögiviljade pesemine ja turvalise koorijaga koorimine. Kogenumad võivad ka juba tükeldamistöödes osaleda.

Serveeri teistmoodi

Väiksemaid lapsi saab edukalt meelitada neile vähem meeldivamaid toitusid sööma põneva serveerimiskunsti abil. Kui kausi põhja on joonistatud mõni loom, siis tunneb laps vajadust ta sealt päästa ja sööb toidu parema meelega ära. Teise võimalusena serveeri supp lapse lemmiktassist. Suure tõenäosusega on see pisut väiksema suurusega ja toit saab kiiremini otsa. Põnevust pakub ka vanema kohvitassist söömine, sest see seostub keelatud kohviga ja laps ei suuda vastu panna võimalusele proovida sellest salapärasest tassist söömist.

Kaunista!