Talvel, mil õues on vaheldumisi krõbe külm või pori ja lörts, ihkab hing soojust ja valgust, keha puhkust ja hellitamist. Kui rahakott, töögraafik ja muud kohustused soojamaareisi ette võtta ei luba, saab soojas vees mõnuleda ning aja maha võtta ka kodumaistes spaades. Ning mis oleks veel toredam kui võtta see minipuhkus ette koos sõbrannaga, kellega koos olemiseks argirutus aega napib?

Kui juba kahekesi spaasse minna ning plaanis on lisaks veemõnudele nautida ka erinevaid massaaže ja hoolitsusi, oleks tore sedagi teha sõbrannaga koos, et võtta koos oldud ajast maksimum. Spaad pakuvad selleks nii spetsiaalseid pakette kahele, duaalhoolitsusi, kus kahe inimese massaaž, pediküür, parafiinhoolitsus vm viiakse läbi samas ruumis, kui ka lihtsalt võimalust erinevaid sauna- vm rituaale nautida kahekesi koos.

„Meie Põhja-Aafrika spaahoolitsuse ruum on juba selliselt ehitatud, et soovi korral saab hoolitsust nautida ka kahekesi, kas sõbrannaga või kaaslasega,“ toob Triin Jaanson näite. Spetsiaalsed duaalmassaaži toad on paljudes spaades.

Samuti nimetavad spaade esindajad hea koosolemise kohana sauna - olgu need siis saunanaudingud Eestimaise mudaga, idamaine aurusaunarituaal või klassikaline saun, kus mõnuga ja kiirustamata omavahel uudiseid vahetada. Teame ju kõik, kui palju vajalikku või lihtsalt põnevat infot pärineb uudisteagentuurist nimega Naised Saunas Rääkisid! Ka erinevad vannirituaalid võivad sobida sõbrannaga koos mõnulemiseks. Näiteks Värskas on võimalik istuda mullivannis otse maapõuest tuleva Värska mineraalvee keskel.

„Eestis jagatakse spaad kaheks,“ selgitab Triin Päid Värska kuurortravikeskusest. "On wellness ehk heaolu poole ja medical ehk kuurortravi esindajad. Värska kuurortravikeskuses on esindatud mõlemad suunad,” täpsustab ta.

Lisaks Värskale on kaasaegsete meditsiiniuuringutega tõendatud kuurortraviteenuseid võimalik saada meie tuntud kuurortlinnades Pärnus, Haapsalus, Kuressaares, Narva-Jõesuus. Et sarnaselt Värskale on teisteski kuurortides-sanatooriumites enamasti olemas nii raviprotseduurid kui niiöelda heaoluspaa ehk veepark, saunad, erinevad spaahoolitsused ja massaažid, saab ka seljahädasid või "hiirerandmeid" tohterdama minna sõbrannaga koos, ühendades tervise parandamise mõnusa lõõgastusega.

Soojendavad hoolitsused peletavad talvekülma

Et vingest tuulest ja külmakraadidest väsinud kehale tõepoolest jätta mulje, et olete sattunud päevaks või paariks soojale maale, tasub talvisel ajal spaas valida sooja andvaid hoolitsusi. „Idamaine aurusaun Rasulbad, vannirituaalid, laavakivimassaaž, Tai Herbal massaaž, parafiinihoolitsus kätele ja jalgadele,“ loetleb Laura Reisberg Rakveres pakutavaid võimalusi ja lisab, et need hoolitsused soojendavad ka kõige külmemal talvepäeval keha mõnusasti üles. Pärnus Hedon Spa's on võimalik ette võtta spaarännak Põhja-Aafrikasse, ajaloolise mudaravilahoone Vaikne spaa aga võimaldab sõbrannadel palavat kliimat nautida erinevates saunades.