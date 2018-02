„Kosutav uni on hädavajalik nii füüsilise kui vaimse tervise säilitamiseks,“ lausub proviisor Peeter Villako, et jõuvarude taastamiseks peab täiskasvanud inimene magama kolmandiku ööpäevast.

Kõige levinumaks unehäireks on Peeter Villako sõnul insomnia ehk unetus, mille puhul inimene ei suuda uinuda, jääb liiga hilja magama või ärkab soovimatult vara. „Insomnia võib avalduda ka nii, et inimene ärkab öösel ning ei suuda enam uuesti uinuda,“ selgitab ta. Selliseid unehäireid esineb eriti sageli stressirohketel eluperioodidel.

Une kvaliteedi seisukohalt on oluline ka magamistoa mikrokliima: uni on parem jahedamas ja mitte liiga kuiva õhuga ruumis.

Ka paneb Peeter Villako südamele, et alkoholist unehäirete puhul abi ei saa. „Õhtune naps võib küll aidata uinuda, aga kui organism peab puhkamise asemel tegelema mürkide kahjutuks tegemisega, rikub see ikkagi kogu une,“ selgitab ta.. Tasub ka meeles pidada, et kohv ja kange tee ei sobi õhtusteks jookideks ning suitsetamine on üks neist teguritest, mis võib und rikkuda.