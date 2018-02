• Väldi müügiautomaate. Kui tööpausidel sead sammud müügiautomaadi juurde, võib see pikas perspektiivis kehakaalule hävitavalt mõjuda, nendib Womens Health. Selle asemel paki endale kodust kaasa mõned tervislikud snäkid ning eelista karastusjookidele vett.

• Joo kohvi asemel teed. Mitmete uuringute kohaselt sisaldavad nii roheline kui valge tee aineid, mis koos kofeiiniga kiirendavad energia kulutamist ja rasva oksüdeerumist. See aga teeb kaalu langetamise oluliselt lihtsamaks. Ning isegi siis, kui sa tunned, et ei suuda kohvist päriselt loobuda, asenda see aeg-ajalt teega.