Alkoholi liigtarvitamist on seostatud vähemalt seitsme vähipaikme (suuõõne-, neelu-, kõri-, söögitoru-, maksa-, soole- ja rinnavähk) suurenenud riskiga. Nüüd on loomkatsest hiirtega väga selged tõendid, et alkohol, õigemini selle laguprodukt atseetaldehüüd kahjustab otseselt DNA-d, kirjutab meditsiiniportaal Med24.



Hiirtele anti lahjendatud etanooli ja seejärel uuriti nende luuüdi tüvirakke: tehti kromosoomide analüüs ja DNA sekveneerimine, et hinnata geneetilisi kahjustusi. Leiti, et atseetaldehüüd võib kaheahelalisse DNA-sse tekitada murdumiskohti ja seda püsivalt muuta. Osad DNA lõigud kustutati, osad olid kahjustatud ning osad olid teise kohta tõstetud ja reorganiseeritud.



Kui normaalselt lagundatakse atseetaldehüüd organismis atsetaadiks, siis katsed tehti atseetaldehüüdi dehüdrogenaas-2 (ALDH2) defitsiitsete hiirtega. ALDH2-defitsiitsetel hiirtel oli DNA kahjustusi neli korda enam kui normaalsetel hiirtel. Paljudel inimestel Aasias on ALDH2 geeni mutatsioon ja nad ei suuda atseetaldehüüdi normaalsel kiirusel metaboliseerida. On teada, et selle mutatsiooni kandjatel esineb suurem risk söögitoruvähki haigestumiseks.



Kahjustatud DNA-ga toimetulemiseks on organismis erinevad kaitsemehhanismid, kuid need ei tööta alati täiuslikult ja sedasi saab alkohol provotseerida vähi teket ka ilma geneetilise eelsoodumuseta isikutel.