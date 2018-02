Alkohoolsed joogid sisaldavad suhkrut ja happeid - hammaste suurimaid vaenlaseid, mis hambapinnale kleepudes muudavad hambaemaili pehmemaks. Seepärast mõjub hammaste harjamine vahetult pärast alkoholi tarbimist neile hävitavalt.

Igaüks on kuulnud, et suhkur kahjustab hambaid. Lisaks sisaldavad paljud alkohoolsed joogid aga ka happeid, mis mõjuvad hambaemailile kahjustavalt, kirjutab Daily Mail. Teada on ka, et valge vein on happelisem kui punane ja kuiv valge vein happelisem kui magus valge vein.

Kõige selle tõttu võib hammaste pesemine kohe pärast alkoholi tarbimist hambaid tõsiselt kahjustada – hape ja suhkur muudavad hambaemailile kleepudes selle pehmemaks ning nii saavad hambad kahjustada.

Hammaste säästmiseks on parim lahendus juua veini või alkohoolseid jooke koos toiduga, et närimisprotsess stimuleeriks sülje tootmist. See taastab neutraalse pH-taseme suus.

Hambaid võiks pesta aga paar tundi pärast napsutamist.