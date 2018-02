Tavapäraste viirushaiguste asemel annab viimastel kuudel reisikahjudes tooni traumade järsk kasv, jaanuari reisikindlustuse väljamaksed ulatusid ligi 95 000 euroni, millest 50% moodustasid tervisekahjud, selgub Salva värskest kindlustuskahjude analüüsist.

“Reisikindlustuse kahjudest moodustavad tavapäraselt kõige suurema osa reisil ettetulevad kõhuviirused ning kõrva- ja ülemiste hingamisteede haigused. Selle aasta esimestel kuudel on aga järsult suurenenud just traumade hulk ning seda mitte ainult alanud suusahooaja tõttu,” ütles Salva reisikindlustuse osakonna juhata Epp Ulfsak. “Soojamaareisidel juhtunud õnnetused on võrreldes viimaste aastate sama ajaga kasvanud märkimisväärselt ja seda eelkõige erinevate kukkumiste, libastumiste ja põrutuste arvelt, eriti palju tuleb vigastusi ette lastega. Näiteks pealtäha kerge libastumine rannal märja kivi tõttu tõi viimasel kuul kaasa ligi 10 000 euro suuruse ravikulu, kuna kukkumisel tekkinud peatrauma vajas operatsiooni ja järelravi.”

2018. aasta jaanuaris maksis Salva klientidele välja 95 000 eurot kindlustuskahjusid. Suuremad kulud hõlmasid tervisekahjusid - haigestumisi ja traumasid reisil, sellele järgnesid reiside ärajäämisest tingitud väljaminekud kas siis reisija enda või lähedase haigestumise tõttu.

"Kuigi suusahooajal ette tulevate traumade kasv on püsinud eelmise aasta tasemel, tuleb siiski kõigile südamele panna, lumelaua või mäesuusatamine on kõrgendatud riskiga tegevus ning selleks tuleb reisikindlustusele juurde osta lisarisk. Nii saavad õnnetuse korral korvatud kõik kahjud, mis võivad kaasnevad – alates eritranspordist, operatsioonist, haiglaravist ning vajadusel ka tagasisõit koju,” selgitas Salva reisikindlustuse osakonna juhataja ning lisas, et eestlaste seas populaarsed Austria, Šveitsi ja Prantsusmaa suusakuurordid pakuvad põhiliselt erameditsiiniteenust, mis on kordi kallim kui riikliku süsteemi teenus. “Sagedasti suusamäel ette tulevate luumurdude opereerimine ja kipsipanek koos eritranspordiga haiglasse küünib keskmiselt üle 5000 euro.”

Kui reisil haigestutakse või juhtub mõni õnnetus, tuleb Epp Ulfsaki soovitusel esmalt välja uurida lähim sobivaim raviasutus kas ise või koostöös kindlustusseltsiga. Ka nädalavahetustel või öötundidel on telefonitsi kättesaadav esmaabikoordinaator, kes nõustab nii sobiva raviasustuse leidmisel kui teistes küsimustes.