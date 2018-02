Munaallergiaga inimestel ei pea gripi vastu vaktsineerimisel kasutama mingeid spetsiaalseid ohutusabinõusid, leitakse Ameerika värskes griki vastu vaktsineerimisjuhendis. Vaktsiiniga kaasnev risk on nii väike, et juhendi järgi ei pea patsiente isegi küsitlema munaallergia suhtes.

Lisaks kinnitatakse juhendis, et munaallergiaga inimestel võib küll kasutada munal mitte baseeruvaid vaktsiine, kuid nende kasutamine ei ole meditsiiniliselt vajalik ega eelistatud, vahendab meditsiiniportaal Med24. Tarvis pole eelnevalt teostada vaktsiiniga nahatesti ega kuidagi doosi jagada, pole vaja vaktsineerida allergoloogi kabinetis, samuti pole pärast süstimist vaja munaallergiaga patsientidele rakendada mingit kindlat ooteaega meditsiiniasutuses. Elusat nõrgestatud gripivaktsiini võib kõikides vanustes igasuguse raskusastmega munaallergiaga patsientidele manustada, kuid ei soovitata 2017.–2018. aasta hooaja vaktsiini, kuna selle tõhususe osas on küsitavusi.



Juhendi autorite sõnul on alates 2011. aastast ilmunud palju tõendeid selle kohta, et gripisüstiga ei käi munaallergiaga patsientide jaoks kaasas mingeid suuremaid riske võrreldes ilma allergiata isikutega. Vaktsiinis lihtsalt ei sisaldu piisavas koguses munavalku, et reaktsioone esile kutsuda isegi raske munaallergiaga patsientidel.



Munavalgu suhtes ülitundlikkust esineb eeskätt väikelaste hulgas, kes on gripi suhtes eriti vastuvõtlikud. On oluline, et võimalikult paljud riskigrupi lapsed saaksid õigeaegselt gripi vastu vaktsineeritud.



Anafülaksia risk on gripivaktsiini korral sarnane teiste vaktsiinidega (umbes üks juht miljoni vaktsineerimise kohta).