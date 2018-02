Hiljaaegu läbi viidud uuring näitas, et rinnavähi kasvaja arenes ja levis kehas aeglasemalt, kui toidust eemaldati aminohape nimega asparagiin. See on aine, mida leidub sparglis, kanalihas ja mereandides.

Teadisajakirjas Nature avaldatud hiirtega läbi viidud katsed näitasid, et rinnavähk arenes vaevalisemalt, kui toidust eemaldati aminohape nimega asparagiin, vahendab BBC. Asparagiin on aminohape, mis osaleb valguloomes.

Cambridge´i ülikooli vähiuuringute keskuses leiti, et kui tavaliselt surid hiired pärast kasvaja levikut kehasse mõne nädalaga, siis madala asparagiinisisaldusega toitu või asparagiini blokeerivaid ravimeid süües kasvaja arenemine aeglustus.

Teadlased kinnitasid sellega taas, et kindlat tüüpi vähiliigid on sõltuvuses ühest või teisest toidust. Ravim L-asparaginase on kasutusel juba ägeda lümfoblastilise leukeemia ravis, seegi vähktõbi sõltub asparagiinist. Nüüd arvavad Cambridge´i teadlased, et pärast lisauuringuid võiks seda ravimit ka rinnavähi puhul kasutada.

Samuti rõhutavad nad, et ilma arsti soovituseta ei tohiks ise ühtegi toitu oma igapäevamenüüst kõrvaldada. Tervislikust ja mitmekülgsest toitumisest on abi aga kogu organismile tervikuna.