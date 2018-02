Pärast nädalavahetust kipuvad paljud kurtma, et esmaspäev on sinine. Mida see tähendab ja kuidas see üle elada? Hamburgis läbi viidud uuring näitas, et 75% töötajatest läheb esmaspäeval tööle väsinud ja halvatujulisena ning iga kaheksas vältib vestlusi ja nõupidamisi nii kolleegide kui klientidega, sest kardab närvi minna, kirjutab Karriere.de. 885 inimese seas läbi viidud uuringus leiti ka, et selline väsimus ja teiste inimeste vältimine kestab esmaspäeva lõunani. Ilmselt just seetõttu saavutavad inimesed esmaspäeviti oluliselt väjem kui teisipäeviti kui kolmapäeviti - seda kinnitab Londoni Majanduskooli teadlaste uuring. Ka on leitud, et esmaspäeviti jäävad inimesed rohkem haiguslehele, juhtub rohkem tööõnnetusi ja tehakse ka kirjatöödes rohkem vigu.

Kõige selle taga arvatakse olevat hormoonid, õigemini stressihormoonid. See tähendab, et terve nädala pinge all tööd tehes toodab keha stressihormoone. Nädala lõpul tekib pinge langus ja keha lõpetab stressihormoonide tootmise. See on ka põhjus, miks inimesed nii nädala lõpus kui ka esimestel puhkepäevadel haigeks jäävad - stressihormoonid hoiavad ka immuunsüsteemi tugevamana.

Teine asi on see, et nädalavahetusel püütakse järgi teha kõik see, mida nädala sees ei jõua. Ka poole ööni pidutsemine ning poole lõunani magamine on just nädalavahetustele omane tegevus. See aga ajab biortütmid sassi ning esmaspäeva hommikul äratuskella helina peale ärgates on keha alles unes. Ja selle vastu ei aita ka pühapäeval vara magamaminek. Mis kõige selle vastu aitaks? Esiteks, mine igal päeval ühel ja samal ajal magama ning tõuse ka üles. Teiseks - püüa nädalavahetuseti lõõgastuda ja mõtle positiivseid mõtteid. Kui vabadel päevadel veeretad muremõtteid üeas, pole mingi ime, kui esmaspäeval tööle jõudes oled tusane ja väsinud. Kolmandaks - koosta reedel nimekiri kõigest sellest, mis sind uuel nädall ees ootab ja mis tegemist vajab.