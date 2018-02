“Käisin kuuendas klassis, kui peavalud algasid ja kaheksanda klassi lõpuks oli asi nii hull, et ma ei suutnud enam absoluutselt keskenduda ega õppida. See oli esimene kord, kui arsti juurest abi otsisin. Sain teada, et minu peas on ajule survet avaldav tsüst, kuid see oli ka kõik. Peavalude põhjus see olema ei pidavat, diagnoosina läks kirja migreen,” meenutab Matis hädade algust.

Aastad on möödunud, koolitee jalge alt pühitud ning Matise vanus tiksunud 29. eluaastani. Peavalud saadavad teda aga endiselt ja on muutunud sedavõrd talumatuks, et ta ei suuda enam tööl käia, talle on määratus osaline töövõime ja keskmine puue.

“Mul oli oma ettevõte, aga seal läksid asjad lõpuks allamäge, tekkis konkurents ja äri ei tootnud enam kasumit. Tuli lõpetada. Kellast kellani tööd ma teha ei saa, kuna ma ei tea mitte kunagi, millal ja kui hulluks peavalud lähevad või tekib mõni muu sümptom. Nii olengi vabakutseline ja tegelen kodulehtede valmistamisega vastavalt sellele, kuidas enesetunne on,” tunnistab Matis.

Helgemaid hetki ei ole Matise sõnul palju. „Eriti hull on õhtuti. Olen siruli voodis ja midagi tegema pole võimeline. Seda esineb ka hommikuti, päevad ei ole vennad. Tsüst asub paremal pool, kuid hädasid põhjustab vasakule poolele. (MRT piltidel on tsüst vasakul, see on piltide eripära – K. T.) Koordinatsioon kaob, ajab iiveldama ja tekib nõrkus, silmanägemine läheb uduseks ning peas on tunne nagu oleks aju tagurpidi, lisaks tahtmatud ja kontrollimatud tõmblused,“ kirjeldab Matis oma piinu.