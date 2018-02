Kui oled üks neist, keda alatasa viirushaigused kimbutavad, pead tõsiselt mõtlema oma immuunsüsteemi tugevdamisele. Ja hoiduma näiteks neist kaheksast tegevusest, mis panevad su immuunsüsteemile tõsise põntsu.

Sa unustad bakterid ja kätepesu. Jah, just viirushaiguste hooajal tuleb meeles pidada, etbakterid on igal pool - ukselinkidel, liftinuppudel, ostukäru käepidemetel, jõusaalimasinatel ja väga paljudes muudeski kohtades, kirjutab Reader´s Digest. Seepärast soovitataksegi pidevalt käsi pesta. Parim seda on teha sooja vee ja seebiga. Ja kui käte pesemiseks võimalust pole, siis kasuta kaasaskantavaid desinfitseerijaid.

Sa unustad reisides enda kaitsmise. Reisimine paneb immuunsüsteemi proovile. Näiteks lennukis on suurem tõenäosus kõikvõimalike bakteritega kokku puutuda. Samuti leidub neid hotellitubades - need on näiliselt puhtad, kuid telefon ja telekapult ei kuulu kindlasti igapäevaselt puhastamisele. Seega pead ka reisides käte puhtusele suurt tähelepanu pöörama.