Viirused levivad õhuga ja neist pole pääsu, kuulutavad ühed. Teised väidavad jällegi, et ei nakatu, kuigi viibivad haigestunutega samas ruumis. Eriti raskes olukorras on aga väikeste lastega pered, kus põnni haigus jätab koju haigevoodi äärde vanema, kes sageli ka ise haigestub. Kas sellist sündmusteringi on võimalik ennetada või tuleb igal aastal korduvat haigusteperioodi võtta kui paratamatust?

Kuna immuunsussüsteem hõlmab kogu organismi – lümfi, mis läbib kogu me keha; põrna, mis filtreerib verd ja toodab antikehi; luid, kus toimub vereloome; limaskesti, mis vooderdavad meie nina; kurku; kopsu; soolestikku jne –, on oluline kogu keha toimimine tervikuna. Esmalt saame pöörata tähelepanu kõigele sellele, mida tunneme tervisliku eluviisina. Piisav ööuni, tervislik toit, igapäevane liikumine ja stressi ehk närvisüsteemi koormuse vähendamine on alati kõige tähtsamad. Teisalt suhkur, alkohol, suitsetamine, halb või puudlik uni ning vähene köögiviljade tarbimine on meie immuunsüsteemi tõelised vaenlased. Olles aga rangel dieedil või süües ühekülgselt, ei saa toiduga kätte optimaalses koguses vitamiine, mineraalaineid ja fütotoitaineid ning sellega väheneb vastupanuvõime.

Ka meie kliima pakub suuremat väljakutset: vähene päike põhjustab sesoonset meeleolulangust ja kroonilist D-vitamiini defitsiiti. Positiivne emotsionaalne seisund hoiab meid heas toonuses ning organismi tasakaalus. Oluline on aga teada, et Eestis pole võimalik piisavalt ilma toidulisandit kasutamata kätte saada.

Värskemad uuringud selgitavad, milline on soolestiku mikroobide tähtsus meie vastupanu kujunemisel. Nende oluliste mikroorganismide heaks toimimiseks tuleks süüa hapendatud toite ja piisavalt kiudaineid, mis toidavad omakorda soolestikus elavaid baktereid. Sellised toiduained on peamiselt puu- ja köögiviljad, marjad, pähklid ja seemned, täistera- ja kaunviljad. Abiks on alati probiootikumi preparaadid, mis sisaldavad nii häid baktereid kui ka nende toitu – kiudaineid. Ravimid, eriti antibiootikumid, stress ja vähene kiudainete tarbimine vähendavad meis elavate mikroorganismide kooslust ning mida liigivaesem see on, seda vastuvõtlikumad oleme haigustele. Pärast antibiootikumide võtmist on vähenenud ka mõningate vitamiinide tootmine meie soolestikus, mille puhul oleks hea teha multivitamiini kuur.

Väikelastel areneb mikroorganismide kooslus välja teiseks-kolmandaks eluaastaks, immuunsüsteem aga alles viiendaks. Arvatakse, et sel vahemikul läbipõetud haigused aitavad toota antikehi, mis hiljem samad haigused ära tunnevad ja enam me ei haigestu. Seega võibki olla esimene sõimeaasta lastele haigestumiste rohke – ta puutub kokku paljude uute bakteritega, sööb teistsugust toitu ja on vanematest lahusoleku tõttu suuremas stressis. On oluline, et enne lasteaeda tagasi minemist taastuks lapse vastupanuvõime.

Vastupanuvõimet saab toetada looduslike vahenditega nagu kibuvits, astelpaju, punane päevakübar. Oluliseks on ka oomega-3 rasvhapped, mille peamiseks allikaks on kalaõli, aga ka kanepi- ja chiaseemned või purustatud linaseemned. Tsink on samuti oluline immuunsust toetav mineraalaine, mida leiame rikkalikult näiteks kõrvitsaseemnetest, lihast, munast, piimatoodetest ja loomulikult saab seda võtta toidulisandina. Tsink toetab meie limaskesti, mis puutuvad haigustekitajaga kokku ninas, kurgus, kopsus, soolestikus. Ka maohappe tootmine on seotud tsingiga, mille abil toimub toiduga levivate bakterite kahjutukstegemine. Kahjuks on tsingivarud meie organismis piiratud. Tsink pärsib ka otseselt mitmete viiruste, sealhulgas herpesviiruse kasvu. Kasuks on alati ka C-vitamiini rikaste toitude söömine või preparaadi tarvitamine – on tõendeid, et ka haiguse läbipõdemise aeg võib lüheneda.

Veel vähetuntud immuunsuse toetaja ja tõhus viirushaiguste, köha, pärmseenega võitleja on sipelgapuu koor ehk Pau d´arco (ladina keeles Tabebuia avellanedae). Tegemist on troopilises Amazonase vihmametsas kasvava puuga, mille koorest tehakse teed ja valmistatakse ekstrakte. Tee on pisut mõrkja maitsega ja võib vajada maitsestamist. Lihtsam on kasutada kapsleid, mida saab vajadusel ka avada ja sisu näiteks kakaoga segada.

Selle kaunite roosade õitega puu koor on antibakteriaalse mõjuga – toimeaineks on lapahool, ms takistab bakterite ja haigustekitajate paljunemist. Samuti leidub seal ksülidiini-nimelist ainet, mis peatab näiteks pärmseene vohamise. Bioaktiivseid aineid nagu K-vitamiinid, mida samuti sipelgapuu koores leidub, on seostatud kasvajate allasurumisega. Brasiilia teadlaste eelmisel aastal läbi viidud uuringus leiti, et sipelgapuu võib olla podagra ja põletikuliste haiguste ravis paljutõotav aine.

Sipelgapuukoort ei tohiks tarvitada rasedad ja rinnaga toitvad emad, samuti ei sobi see väikelastele ja imikutele. Inimestele, kes tarvitavad verd vedeldavaid ravimeid (aspiriini ja ibuprofeeni), ei peaks sipelgapuu koort tarbima. Ka lõikusele minejad peaks lõpetama Pau d´arco tarvitamise kaks nädalat enne operatsiooni. Doosi osas on hea konsulteerida tervisespetsialistiga ja jälgida individuaalset reaktsiooni.

Loomulikult kehtivad haigestumise puhul alati üleüldised soovitused – puhka, joo palju vedelikku ja ravi haigus korralikult välja (haigena tööle ja kooli minna ei tohi). Tervenedes tee vitamiinide ja probiootikumidega toetav kuur, et ennetada uusi haigestumisi ja tüsistusi.

