Kui sulle tundub, et kõik inimesed on õnnetud ja vihased ning ei soovi sinuga suhelda, vaevab sind suure tõenäosusega unepuudus.

Sellisele tulemusele jõudsid California ülikooli teadlased. Prevention vahendab nende läbi viidud eksperimenti, mille käigus jälgiti ööpäevaringselt üleval olnud inimeste reaktsioone teiste inimeste näoilmetele. Ilmnes, et unepuuduses vaevlevad uuritavad ei suutnud eristada naeratust vihagrimassist. Kui samad uuritavad said korralikult magada, polnud neil naeratava ja vihase näo eristamisega probleeme.

Teadlaste hinnangul on magamata inimese puudulik võime näoilmeid adekvaatselt tõlgendada kinni lisaks ajule ka südames, sest unevaeguses uuritavate südamelöögid ei reageerinud sõbralike ja ähvardavate näoilmete peale loogiliselt. Teadlaste sõnul tähendab see seda, et magamata inimese aju ja südame vahel on kommunikatsioonihäired ehk unevaegus lahutab keha mõistusest.