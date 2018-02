Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldas suurt tänu ja rõõmu, et Tele2 on võtnud taolise olulise temaatika oma südameasjaks ning jätkab diabeedihaigetele lastele vajalike uue versiooni insuliinipumpade soetamise toetamist. „Nimelt soovitavad raviarstid osadele diabeedihaigetele lastele erakorraliste tingimuste puhul kõige uuemat pumpa ja transmitterit, mida Eesti Haigekassa ei kompenseeri ja mille maksumus on ligi 3500 eurot,“ nentis Saar. Ta tõi välja, et uusimate ja täiuslikemate insuliinipumpade soetamist toetatakse neil diabeedihaigetel lastel, kelle peres on rohkem kui ühel lapsel 1. tüübi diabeedi diagnoos, rohkem kui ühel inimesel 1. tüübi diabeedi diagnoos, kelle eest vastutab üks lapse vanematest või üks lapsevanem töövõimetu ja töötu.

Et lapsed, kes vajavad toimetulekuks just kõige uuemaid pumpasid, need endale saaksid, kompenseerib Lastefond seadme maksumusest 2050 eurot. Ülejäänud osa aitab katta Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing (1100 eurot) ja 10% pumba maksumusest on pere omaosalus.

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku endokrinoloog dr. Aleksandr Peet rääkis, et lapsevanematel on diabeeti põdevate laste puhul peamine hirm veresuhkru kukkumine ehk hüpoglükeemia teke. Peet nentis, et perioodiline mõõdukalt madalate veresuhkrute esinemine on sisuliselt vältimata nähtus, küll aga kardetakse selliseid hüpoglükeemiaid, mis lõppevad teadvuse kaotusega või krampidega. „Elu 1. tüübi ehk lapseea diabeediga meenutab tihti noateral kõndimist – pidev balansseerimine madalate ja kõrgete veresuhkrutasemete vahel, millel kõigel on omad tagajärjed,“ iseloomustas ta.

Peet selgitas, et kõige uuema versiooni insuliinipumba ning transmitter Minimed 640G põhiline väärtus on hüpoglükeemiate riski oluline vähendamine. „Lisaks sellele, et need pumbad mõõdavad pidevalt veresuhkrut ja oskavad selle põhjal ennustada veresuhkru kukkumist, on nende eelis võrreldes vanemate mudelitega see, et nad lülitavad insuliini manustamise välja veel enne seda, kui madal veresuhkru tase saabub, ennetades sellega mitmeid hüpoglükeemia episoode.“ Peedi sõnul on see ääretult suur väärtus diabeeti põdevate laste vanematele, kuna see vabastab neid pidevast murest ja pingest, andes võimaluse rahulikumalt magada ja mitte karta, et lapse veresuhkur öösel märkamatult kukub ja laps jääb pikalt abita. „Uue versiooni pumpadest on eeskätt abi väga väikeste laste puhul, kes enamasti ei oska veel oma madalast veresuhkrust märku anda, lastele, kellel esinevad ootamatud ja väga kiired veresuhkru languse episoodid või pered, kus on rohkem kui üks diabeeti põdev laps,“ lisas ta.