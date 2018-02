„80% inimestest nakatub vähemalt korra elu jooksul mõne kõrge riski HPV-viiruse tüvega,“ nendib naistearst Lee Padrik, et HPV-infektsioon, mille vastane vaktsiin kuulub sellest aastast riiklikku immuniseerimiskavasse, on vägagi levinud.

Mis on HPV-viirus, mida peetakse üheks olulisemaks emakakaelavähi põhjustajaks? Tartu ülikooli kliinikumi naistearsti Lee Padriku sõnul eristatakse 200 eri HPV tüüpi ning sugulisel teel levivatest infektsioonidest on HPV üks sagedasemaid.

HPV-viirus levib tema sõnul peamiselt otsesel kokkupuutel nakatunud naha või limaskestade pinnaga. „Umbes 30 HPV tüüpi levib sugulisel teel ja ei tohi unustada, et ka oraalse või anaalse vahekorra ajal,“ lisab naistearst. Väga harva kandub viirus emalt lapsele sünnituse ajal. „Teatud viiruse tüübid võivad sellisel juhul põhjustada vastsündinul rasket hingamistakistust tekitavat haigust, respiratoorset papillomatoosi,“ selgitab ta.

Nii nagu emakakaelavähi väljakujunemine võtab aastaid, ei anna ka nakatumine HPV-infektsiooniga endast märku enne, kui haigus on tõsine. „Juhul, kui tekivad HPVst põhjustatud haiguslikud muutused, nagu suguelundite kondüloomid või soolatüükad nahal, on see nähtav muutus. Emakakaela vähieelsed seisundid ja algav emakakaelavähk ei põhjusta naisele aga mingeid subjektiivseid kaebusi,“ märgib Padrik, et kaebused tekivad edasiarenenud haiguse korral.