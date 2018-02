Kas HPV-vaktsiin kaitseb ka täiskasvanuid?

Tartu ülikooli kliinikumi naistearst Lee Padrik ütleb, et HPV-vaktsiini uuringuid on tehtud ka täiskasvanutel – kahevalentsel vaktsiinil kuni 55aastastel naistel, neljavalentsel vaktsiinil kuni 45aastastel naistel ja 26aastastel meestel ning üheksavalentsel kui 26aastastel naistel ja meestel.

Selgus, et kui inimene pole nakatunud nende papilloomiviiruse tüüpidega, mille eest vaktsiin kaitseb, on ta nende eest samamoodi kaitstud nagu suguelu mitte elanud teismeline.

„Täiskasvanu immuunvastus võib olla veidi nõrgem, kuid kaitse tugevus ei ole noortega võrreldes oluliselt madalam,“ märgib ta ja toob näiteks, et riikides, kus see on majanduslikult võimalik, vaktsineeritakse riiklikus programmis kuni 26aastasi naisi ja mehi. „Oluline on vähendada elanikkonna hulgas ringleva viiruse hulka ja selle kaudu ka haigestumist,“ rõhutab naistearst.