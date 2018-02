2014. aastal, pärast armastatud näitleja Robin Williamsi surma, tõusis USAs enesetappude arv hüppeliselt, kirjutab BBC. Inimesed samastavad end lahkunuga liiga tugevalt ning tekib petlik tunne, et „tema oli täpselt nagu mina“.

Robin Williams võttis endalt elu 2014. aasta 11. augustil. Järgmised viis kuud leidis Ameerikas aset tavapärasest 10 protsenti rohkem enesetappe.

Ehkki täielikult ei ole võimalik näitleja surma ning enesetappude arvu tõusmise seost tõestada, on vaimse tervise ekspertide sõnul võimatu seoseid eitada. Suuresti süüdistavad eksperdid ka kõmumeediat, mis näitleja surmahetke ja selleni viinud asjaolusid liiga detailselt kirjeldasid. Nii Maailma Terviseorganisatsioon kui ka mitmed meedia- ning eetikaorganisatsioonid soovitavad tuntud inimeste surmast rääkides detaile vältida.

Ühest küljest tundsid paljud fännid ja uudiste lugejad Williamsi elu ning tervise kohta lugedes samastumistunnet, mis võib olla väga lohutav. Teisest küljest on see ka halvimas mõttes inspireeriv. Erinevates internetifoorumites arutleti enesetapu teemadel Williamsi surmale järgnenud päevadel väga intensiivselt, samuti reageeris meedia tavapärasest aktiivsemalt erinevatele enesetapujuhtumitele, rääkimata sellest, kui palju keskenduti Williamsi enda surmale.

Meediaekspert Lorna Fraser selgitab, et vastutustundetu või liigdetailne kirjeldus enesetapust võib olla kohutava mõjuga. „Kui me räägime kuulsustest, siis võib juhtuda, et riskigrupis inimene hakkab kuulsa inimesega emotsionaalset sidet tundma ning samastab end lahkunuga liiga palju. Vahel näevad nad siis kuulsuse surmas kinnitust sellele, et temagi peaks endalt elu võtma.“