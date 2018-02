„Eesti vähiravi kvaliteet on jõudnud Põhjamaade tasemele, kuid arenguruumi on eelkõige tõvele aegsasti jaole saamise, varase avastamise ja ennetuse vallas,“ lisas regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere. Ennetus tähendab tervislikumat elustiili, mis vähendab vähki haigestumise tõenäosust, alustades suhtumisest toitumisse, tubakasse, alkoholi, sportlikku elustiili ning sõeluuringutes osalemisse.

Eesti suurima onkoloogiliste haigete ravikeskusena on regionaalhaiglal oluline roll nii vähiennetuses kui ka parimate diagnostika- ja ravivõimaluste pakkumisel meie patsientidele. „Meil on kasutusel kõik Eestis kättesaadavad tõenduspõhised diagnostika- ja ravivõimalused,“ rõhutas regionaalhaigla juhatuse liige-ülemarst dr Andrus Remmelgas.

Uus vähiraviteemaline infoveeb on mõeldud Põhja-Eesti regionaalhaigla vähiravivõimaluste tutvustamiseks ning patsientide ja nende lähedaste igakülgseks toetamiseks vähiravi teekonnal. Olulisel kohal on ka info vähiennetuse võimalustest, näiteks antakse nõuandeid tervislikuks elustiiliks ning soovitusi erinevates vähiennetusprogrammides osalemiseks.

Patsientidele, nende lähedastele ning terviseteadlikele inimestele suunatud uus infoveeb koondab ühtseks tervikuks kaasaegset ja tõenduspõhist vähiravi ja ennetust puudutava info, oma panuse infoveebi on andnud kõik erinevate vähipaikmete raviga tegelevad ravimeeskonnad regionaalhaiglas. Terviklikult käsitletakse palliatiivravi, millele regionaalhaigla on eriliselt tähelepanu pööranud, loodud on Eestis ainulaadne patsientide igakülgseks toetamiseks mõeldud palliatiivravikeskus.