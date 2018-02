Sagedased peavalud segavad päris kindlasti igapäevaelu. Siin on väike ülevaade tegevustest, mis peavalu tekitama kipuvad. Mõtiskle, mida sina saaksid iga päev teha, et peavalusid vähendada. Joo piisavalt vett. Üks levinumaid peavalude põhjustajaid on vedelikupuudus, kirjutab Reader’s Digest. Janu on ilmselge märk, et kahju on tehtud - selle puhul on kehas vedelikuvaegus tekkinud. Püüa igapäevaselt juua liitri kuni kaks vett. Söö regulaarselt. Kindlad toidukorrad hoiavad veresuhkru regulaarsena ja aitavad nii peavalu vältida.

Reisi teadlikult. Paljudel kipub reisides pea valutama, sest kogu aeg on kiire, magada saab vähe ja süüa ebaregulaarselt. Kui tead, et need olukorrad sul pea valutama panevad, pista kotti mõned snäkid, hoolitse, et vett oleks piisavlt ja tee kõik, et saaksid lennukis magada.

Eelista kergema lõhnaga olmekeemiat. Intensiivsed lõhnad võivad olla peavalu vallandajaks. Pesu- ja puhastusvahendeid on olemas ka leebete lõhnadega. Tee trenni. Füüsiline aktiivsus teeb kehale mitmes mõttes head. Lisaks enesetunde parandamisele leevendab see ka stressi, aidates nii vähendada stressist põhjustatud peavalusid. Pea naistearstiga nõu. Naistel on peavalu sage kaaslane menstruatsiooni ajal. Kui sul on nii, pea naistearstiga nõu, ehk on põhjused näiteks rasestumisvastastes vahendites. Õpi stressi peletama. äldi stressi. Stress on üsna sage peavalude vallandaja. Leia aega lõõgastumiseks. Vaheta treeningut. Mõnikord võib peavalu taga olla liigne pingutus trennis. Katseta erinevadi asju, ole mitmekülgselt aktiivne. Vähenda kohvi tarbimist. Kui oled suur kohvisõber ning ärkad hommikul peavaluga, võib põhjus olla võõrutusnähtudes. Seda saab vältida, kui jätad õhtuse kohvijoomise ära. Samuti võib kohvi viia kehast liigselt vedelikke välja ning see põhjustab omakorda peavalusid. Vähenda ekraanide taga veedetud aega. Sinised ekraanid ei tee head ei lastele ega täiskasvanuile. Pea päevikut. Kui sul pn sagedasti peavalud, pane peavalupäevadel kirja, mida sel päeval sõid ja jõid, mida tegid. Hijem võib arsti juures olla abi peavalu põhjuste väljaselgitamisel. Pea ravimitega piiri. Jah, ka ravimitega liialdamine võib peavalu kaas tuua. Ära näri liiga palju nätsu. See avaldab liigset survet lõualuudele ning tulemuseks on peavalu. Istu sirgelt. Halb rüht toob kaasa pinged kaela- ja õlavöötmes ning need võivad vallandada peavalusid.