Uusaasta lubadustest on üle kuu möödas ja paljud alustanud treenijad on jõudnud juba ka kogeda nii laiskuse rünnakut kui esimesi tagasilööke motivatsioonis. Personaaltreeneri Rauno Rikbergi sõnul on treeningkursil püsimiseks mitmeid võlurohuna toimivaid lihtsaid nippe.

Rikbergi hinnangul mõjutavad motivatsiooni nii kiire periood koolis kui stressirohke aeg tööl. Tihti tuleb mängu lihtsalt inimeseks olemine, kus mõnikord tahaks jalad seinale visata ja mitte midagi teha. Kuigi treeningrutiini hoidmine ja toitumise järgimine võibki aeg-ajalt väljakutseid esitada ning loobumismõtted pähe tuua, on sellistel hetkedel oluline osata end motiveerida. Et madalseisust üle saada, laiskusele hüvastijätuks lehvitada ja sportliku elustiiliga jätkata, jagab kogenud personaaltreener Rauno Rikberg kolme isiklikku motivatsiooninippi.

Ära loobu armastatud toitudest!